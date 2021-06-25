Bayraktar AKINCI TİHA hayran bıraktı

Türkiye ve dünyada dolunayın gün batımı ile ortaya çıkan görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Gece uçuş eğitimleri esnasında BAYKAR ekibinin kamerasına çok özel bir an yansıdı.
AKINCI TİHA ve Dolunayın yan yana geldiği görüntü izleyenleri mest etti.
Gece uçuş eğitimleri esnasında ekibimizin kamerasına çok özel bir an yansıdı!— BAYKAR (@Baykar_Savunma) June 24, 2021
Dolunay ve Bayraktar #AKINCI... ��✈️
�� 23.06.2021
⏰ 21.58
�� Bayraktar #AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi#MilliTeknolojiHamlesi ✈️���������� pic.twitter.com/iztjPgGAsC