İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2021 Cuma / 15 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5973
  • EURO
    10,4755
  • ALTIN
    522.764
  • BIST100
    1449.17
Bilim-Teknoloji

Bayraktar AKINCI TİHA hayran bıraktı

Gün batımı ile birlikte Dolunay görsel şölen sundu. Objektiflere Bayraktar AKINCI TİHA'nın unutulmaz görüntüsü yansıdı.

25 Haziran 2021 Cuma 07:34 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 07:34
ABONE OL

Türkiye ve dünyada dolunayın gün batımı ile ortaya çıkan görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Gece uçuş eğitimleri esnasında BAYKAR ekibinin kamerasına çok özel bir an yansıdı.

AKINCI TİHA ve Dolunayın yan yana geldiği görüntü izleyenleri mest etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.