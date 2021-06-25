Bayraktar AKINCI TİHA hayran bıraktı

25 Haziran 2021 Cuma 07:34 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 07:34

Türkiye ve dünyada dolunayın gün batımı ile ortaya çıkan görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Gece uçuş eğitimleri esnasında BAYKAR ekibinin kamerasına çok özel bir an yansıdı.

AKINCI TİHA ve Dolunayın yan yana geldiği görüntü izleyenleri mest etti.