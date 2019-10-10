Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyoruz

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Bayraktar SİHA’lar Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) Ege ve Akdeniz semalarını karış karış izliyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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BAYKAR tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı SİHA'lardan Çanakkale Havalimanı'nda konuşlandırılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5 adet Silahlı İnsansız Hava araçlarından TCB802 ve TCB807 kuyruk numaralı SİHA'lar Akdeniz ve Ege Denizi'nde bu sabah devriye görevini yerine getirdi.
 
Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve terör örgütü PKK ile mücadelede çok sayıda hedefi imha ederek teröre adeta milli darbe vuran Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı geçtiğimiz yıl Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmiş, Ege ve Akdeniz'de keşif ve gözetleme faaliyetlerine başlamıştı.
 
SONDAJ GEMİLERİMİZE SİHA KORUMASI
 
Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Barbaros Hayrettin Paşa ev Fatih, savaş gemileri ve uçakların yanı sıra 10 adet Bayraktar TB2 SİHA tarafından da korunuyor. SİHA'lar Ege açıklarında, Kıbrıs semalarında ve sondaj faaliyetinin yapıldığı bölgede uçuş yaparak, gemilere havadan eşlik ediyor.

TSK´dan müthiş paylaşım: Allah Türk Komandosunu korusun

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