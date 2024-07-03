Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor.

İlk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023 tarihinde yaptıktan sonra çeşitli irtifalarda sistem tanımlama ve performans testlerini başarıyla sürdüren milli SİHA, başarısını bir adım daha ileriye götürerek Rampa kalkış testini de tamamladı.

İŞTE O ANLAR

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Rampa Kalkış Testi"ni böyle paylaştı;