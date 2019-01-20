BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar, Afrin semalarında uçan bir SİHA’nın çektiği fotoğrafı paylaştı

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG işgali altında bulunan topraklarından Afrin’e yönelik olarak gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı’nın birinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Afrin semalarında seyreden bir SİHA’nın çektiği fotoğrafı paylaşan Bayraktar, “Afrin semalarında SİHA. Bir yıl önce, şehre gün doğarken.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımını şehit ve gazilerimizi ithaf eden Bayraktar, “Kahraman Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle.” sözlerini kullandı.