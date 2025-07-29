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Bilim-Teknoloji

Bayraktar'dan siyasi partilere Next Sosyal daveti: Aramızda görmekten onur duyarız

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasi parti genel başkanlarını Next Sosyal'e üye olmaya davet etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bayraktar, 'Fikirlerin özgürce ifade bulduğu, şeffaf, nezaketli ve milli bir dijital iklim için sizleri aramızda görmekten onur duyarız.' ifadelerini kullandı. Öte yandan Bayraktar, NEXT Teknofest Sosyal'in 500 bin kullanıcıya ulaşmasına çok az kaldığını, 500 bininci üyeye özel hediye verileceğini de duyurdu.

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 15:19 - Güncelleme:
Bayraktar'dan siyasi partilere Next Sosyal daveti: Aramızda görmekten onur duyarız
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Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal, 500 bine yakın kullanıcıya ulaştı.

Baykar Yönetim Kuurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, siyasi parti genel başkanlarına çağrıda bulunarak Next Teknofest Sosyal'e üye olmaya davet etti.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanlarını ve partilerini Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e davet ediyoruz. Fikirlerin özgürce ifade bulduğu, şeffaf, nezaketli ve milli bir dijital iklim için sizleri aramızda görmekten onur duyarız." ifadelerini kullandı.

500 BİNİNCİ ÜYEYE ÖZEL ÖDÜL

Yerli ve milli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal'in kullanıcı sayısı 500 bine yaklaştı.

Selçuk Bayraktar, 500 bininci üyeye özel hediye verileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"500 Bin Kullanıcıya Çok Az Kaldı!

NeXT ailemiz büyümeye devam ediyor.

500,000'inci üyemize özel hediyemiz var. ��

Next'e gelin, ailecek, sülalecek gelin!

Biz burdayız"

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