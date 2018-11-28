Bebeklerin genlerini değiştiren Çinli bilim insanı He Jiankui çalışmasını savundu: Başarımdan gurur duyuyorum

Hong Kong'da düzenlenen Genom Zirvesi'nde konuşan He, çalışmasıyla gurur duyduğunu ifade etti ve başka bir embriyonun daha genlerini değiştirmeyi başardığını da iddia etti. He, son deneyine konu olan hamileliğin henüz erken safhalarda olduğunu söyledi.

He Jiankui, tüp bebek tedavisi sırasında HIV virüsünün hücrelere girmesine izin veren bir protein oluşturan CCR5 geninin devre dışı bırakıldığını iddia ediyor.

He'nin çalışmaları bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilebilmiş değil. Söz konusu deneylerle ilgili bir akademik makale de henüz yayımlanmadı.

He Jiankui'nin görev yaptığı Güney Şenzen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de, söz konusu araştırmanın kendilerinden habersiz bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Çok sayıda bilim insanı sağlıklı embriyolar üzerinde bu tür deneylerin yapılmasının tamamen etik dışı olduğunu söyledi.

He Jiankui ise Lulu ve Nana adlarındaki ikizlerin sağlıklı biçimde doğduklarını, gelecek 18 yıl boyunca çocukların gelişimini takip edeceklerini söyledi.

HIV virüsü taşıyan babalardan hamile kalmış olan yedi kadının araştırma kapsamına alındığını anlatan He, tüm katılımcıların gönüllü olarak deneyde yer aldıklarını, kimsenin rızası dışında bir teste tabi tutulmadığını ifade etti.

He elde ettiği bulguları yayımlanmak üzere bir akademik dergiye gönderdiğini de söyledi ancak bu derginin hangisi olduğunu açıklamadı.

'Canavarca'

Ancak yürütülen bu çalışmaların Kabul edilemez olduğunu savunanlar var.

BBC'ye konuşan Oxford Üniversitesi Etik Profesörü Julian Savulescu, "Eğer bu araştırma doğruysa tek kelimeyle canavarca bir şey. Genlerle oynamanın erken yaşlarda ya da ilerleyen yaşlarda ne gibi sorunlara yol açabileceği kestirilemez. Kansere dahi yol açabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu deney sağlıklı bebekleri büyük bir tehlikeye atmaktan başka bir şey değil" dedi.

(BBC Türkçe)