Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Moskova'nın güçlü bir motor ve uygun fiyatla geliştirdiği Soyuz-5 taşıyıcı roketinin yaptırımlara rağmen, fırlatma roketi konusunda çalışan ülkelerden daha iyi performans göstereceğini söyledi.

Rogozin, Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, Soyuz-5'in ticari piyasada iyi satılacağından emin olduğunu, çünkü düşük fiyat etiketi ile ABD yapımı roketlerle rekabet edeceğini söyledi.

Roscosmos Başkanı açıklamasında, ''Rakiplerimiz ekonomik açıdan tüm püf noktalara hakim olsa bile, fiyatı bizim kadar düşüremeyecekler.'' ifadelerini kullandı.

ABD'NİN HAKSIZ REKABETİNE RAĞMEN KARŞI

Moskova, ABD’nin 2023’ten başlayarak Rusya’nın fırlatma roketleri kullanımını yasakladıktan sonra, uzay teknolojisini satbileceği yeni alıcılar arıyor. Roscosmos'un bu hareketi, “Washington’ın haksız rekabet” kararlarına karşı başlattığı belirtiliyor.

Öte yandan Irtysh olarak da bilinen Soyuz-5 roketinin yeni versiyonunun bu hafta üretime başladğı ve 2022'de piyasaya sürüleceği belirtildi.

Roscosmos Başkanı Rogozin yeni roketin motorlarını, ''İtme açısından geliştirilen benzersiz motorlar'' olarak niteledi.