15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1892
  • 6,9365
  • 256.483
  • 90.087
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Beş adet Glonass uydusu 2019’da yörüngesine gönderilecek

GLONASS Geliştirme Stratejisi, Rusya'nın Küresel Navigasyon Uydu Sistemi GLONASS'a 2019'da beş uydu daha ekleneceğini bildirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya'ya ait uydu sistemi olan GLONASS küresel navigasyon (konumlandırma) sistemi, belirli bir yer için coğrafi konumlandırma sağlayan 26 uydudan oluşuyor. GLONASS Geliştirme Stratejisi, 2019 yılı içerisinde bu rakamı 31'e çıkarmayı planladığını açıkladı.
 
GLONASS Geliştirme Stratejisi'nden yapılan açıklamada, "Yörüngesel uzay aracı Glonass-M ve Glonass-K grubunun desteklenmesi çerçevesinde, GLONASS navigasyon sisteminin beş uydusu 2019 yılında Soyuz taşıyıcı roketleri tarafından fırlatılacak. Toplamda bir Glonass-K, bir Glonass-K2 ve üç Glonass-M uzay aracı yörüngesine gönderilecek." ifadelerine yer verildi.
 
HANGİ ÜLKELER UYDU KONUMLANDIRMA SİSTEMİNE SAHİP?
 
Şu anda dünyada kullanılabilen uydu konumlandırma sistemleri; ABD ordusunun denetimi altındaki GPS (Küresel Konumlama Sistemi), Rus GLONASS uydu yönlendirici sistemi, Avrupa Birliği'nin ortak projesi olan 2019 yılında tamamlanması planlanan Galileo Konumlandırma Sistemi, Çin'in 2000 yılından bu yana geliştirmekte olduğu BeiDou / COMPASS Uydu Konumlandırma Sistemi ve Hindistan'ın Hint Bölgesel Uydu Konumlandırma Sistemi IRNSS'dir.

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Küçük çocuğun sorusunu duyunca çılgına döndü

Küçük çocuğun sorusunu duyunca çılgına döndü

Dünya bunu bekliyordu! İşte meşhur bebeğin ilk fotoğrafı...

Dünya bunu bekliyordu! İşte meşhur bebeğin ilk fotoğrafı...

Bayrampaşa Otogarı taşınacak mı?

Bayrampaşa Otogarı taşınacak mı?

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

6 çocuğu öldü.. Babadan tüyler ürperten 'cin' iddiası

6 çocuğu öldü.. Babadan tüyler ürperten 'cin' iddiası

4 arkadaşını yaktı, sözleri dehşete düşürdü

4 arkadaşını yaktı, sözleri dehşete düşürdü

Silahlar ABD yerine Rusya ve Çin'den alınacak

Silahlar ABD yerine Rusya ve Çin'den alınacak

Parayı nereye harcadıkları ortaya çıktı!

Parayı nereye harcadıkları ortaya çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

İlk kez görüntülendi... İşte Türkiye'nin yeni silahı!

İlk kez görüntülendi... İşte Türkiye'nin yeni silahı!

İnsan bedenine işlenen gelenek: Deq

İnsan bedenine işlenen gelenek: Deq

Game of Thrones'ta 'Rhaegal' böyle öldürülmüş!

Game of Thrones'ta 'Rhaegal' böyle öldürülmüş!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019