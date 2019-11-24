Beyin kendini yeniden yapılandırabiliyor
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden nöroloji uzmanlarının araştırmasına dayandırdığı haberde, beyinlerinin yarısı alınan insanların normal bir yaşam sürebildikleri belirtildi.
Bilim insanları, çocukluklarında normal ilaçlarla tedavi edilemeyen şiddetli epilepsi geçiren ve kurtarılmaları için beyinlerinin yarısı alınan 6 hastanın manyetik rezonans tomografisini (MR) çekti. Ardından araştırmacılar, hasta kişilerin MR sonuçlarını sağlıklı insanlara çekilmiş olan tomografi sonuçları ile karşılaştırdı. Çalışmanın sonuçları, bir yarım küresi eksik olan insanlarda beynin aktivitesinin, tüm beynin aktivitesi ile büyük bir benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.
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