Beyin uzay yolculuğu esnasında düşünülenden daha fazla değişime uğruyor

Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde (JAMA) yayımlanan araştırmaya göre, uzay yolculuğu esnasında beynin değişiminin dünyadaki yaşlanma etkileriyle aynı olduğu ancak çok daha hızlı gerçekleştiği tespit edildi.

NASA, SpaceX, Boeing ve diğer birçok devlet kurumu Mars'a insan göndermek için çalışıyor. Ancak "Kızıl Gezegene" yolculuk kısa sürmeyecek. NASA’nın 2030’lar için planladığı Mars görevi gidiş dönüş üç yıla kadar uzayda yolculuk yapmayı gerektirebilir.

Uzayda uzun süre zaman geçirecek astronotların sağlık durumlarının nasıl etkileneceği açısından birçok araştrıma yapılıyor. Araştırmalar uzay uçuşunun astronotların fiziksel ve zihinsel sağlıklarına kadar her şeyi nasıl etkileyebileceğini gösteriyor.

Arizona Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırmada, Dünya'dan Mars'a yolculuk gibi uzun vadeli uzay uçuşunun astronotların bağışıklık sistemindeki bazı hücreleri ciddi şekilde etkileyebileceğini ortaya çıkarmıştı.

Florida Üniversitesi'nde yapılan ve Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde (JAMA) yayımlanan yeni araştırmaya göre ise uzay yolculuğu esnasında beynin şekli ve yapısının büyük değişime uğrayacağı keşfedildi.

Geçtiğimiz yıl Michigan Üniversitesi araştırmacıları, uzay yolculuğunda yer çekimsiz ortama uyum sağlamaya çalışan beyindeki gri maddenin ya arttığını ya da azaldığını ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirmiş, beyindeki yapısal değişimin boyutunun uzayda kalma süresine bağlı olarak değişiklik gösterdiği belirlemişlerdi.

Yeni çalışmada ilk kez uzay uçuşlarının beynin beyaz maddesini de etkilediği keşfedildi. Büyük ölçüde nöronal hücre gövdelerinden oluşan ve kas kontrolü ve duyusal algıda önemli bir rol oynayan gri maddenin aksine, beyaz madde, çoğunlukla beynin farklı bölümleri ile sinir lifleri sinir hücreleriyle beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı kurarlar.

Florida Üniversitesi'nde uygulamalı fizyoloji ve kinesiyoloji profesörü Rachael Seidler konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Beynin uzay uçuşundan dolayı nasıl değiştiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için uzay görevine çıkan tüm astronotlar üzerinde daha kapsamlı bir araştırma yürütmemiz gerekiyor. Ayrıca beynin uzayda değişime uğramasının yanı sıra uzay ortamına adapte olmasının “uzay uçuşu ortamına faydalı bir nöroadaptif cevap verdiğini” de biliyoruz. Bu değişiklikler beynimizin uzay ortamlarına uyum sağlama aşamasının bir bölümü olabilir." diyor.