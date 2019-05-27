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Beyin yaşam boyunca yeni hücreler üretebiliyor

Bilim insanları, beyin hücrelerinin insanların yaşamları boyunca yenilenebildiğini ortaya çıkardıklarını duyurdu.

  • DHA
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ABD'deki Illinois Üniversitesi´nden araştırmacılar, bir insanda Alzheimer hastalığı veya bilişsel davranışlarında düşüş olsa dahi beyninin 90´lı yaşları boyunca da yeni hücreler üretebildiğini gösterdi.
 
Forbes dergisinin haberine göre, araştırmacılar 79-99 yaş aralığında hayatını kaybedenlerin otopsilerini inceledi. Bu kişilerin bazılarında yaşarken bilişsel davranışlarında azalma veya Alzheimer bulunduğu biliniyordu. Araştırmada, neuroblast sinir hücreleri ile Alzheimer hastalığında en çok etkilenen bölge olan 'hipokampus´taki olgunlaşmamış nöronlara bakıldı.
 
Bilişsel davranış bozukluğu olmadan ölen kişilerde her iki hücrenin de hızla çoğaldığı gözlendi. Her iki rahatsızlığı olan kişilerin beyinlerinde ise hücreler az sayıda da olsa artış göstermeye devam etti.
 
Çalışmayı kaleme alan Orly Lazarov 90´lı yaşlarındaki insanların beyinlerinin hipokampus bölgelerinde aktif sinir sistemi oluşumuna rastladıklarını belirterek Alzheimer hastalığı olanlarda ve bilişsel yeteneğini kaybetmiş kişilerin beyinlerinde bile bazı yeni nöronlar görebildiklerini söyledi.
 
Lazarov, bu araştırmadan elde ettikleri sonuçlarla, beyindeki hipokampus bölgesindeki sinir hücrelerini artırarak özellikle yaşlı kişilerde oluşan bilişsel davranışlarında azalma bulgularını erken tedaviyle yavaşlatabileceklerini söyledi.
 
Araştırma Cell Stem Cell dergisinde yayımlandı.

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