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Bilgisayar oyunları olimpik spor olmayacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 'e-spor' adı verilen bilgisayar oyunu müsabakalarının olimpik spor sayılmasını desteklemediğini açıkladı.

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Ulusal Olimpiyat Komiteleri başkanlarının İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, komite üyelerinin, e-spor oyunlarının Olimpiyat programına alınmasını uygun görmediği belirtildi.

Açıklamada, "Elektronik sporların/elektronik oyunların bir madalya müsabakası olarak Olimpiyat Oyunları kapsamına alınmasıyla ilgili tartışmanın yersiz olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı. 

IOC'nin şiddet içeren oyunları desteklemediğine vurgu yapılan açıklamada, "ticari güdülerle faaliyet gösteren oyun sektörünün sporun amatör değerlerine uymadığı" kaydedildi. 

IOC, temmuzda e-spor organizatörleri ve oyuncularını dinlediği bir konferans düzenlemiş, görüşmelerde e-sporların Olimpiyat kapsamına alınması gündem gelmişti. 

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