Bilim insanları o ülkeyi işaret etti: Dünyanın en tehlikeli yeri burasıydı

star.som.tr 27 Nisan 2020 Pazartesi 11:42 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 11:44

Söz konusu Afrika bölgesi, görünüşte bilinen en büyük yırtıcı dinozorların yanı sıra yaklaşık 100 milyon yıl önce "uçan yırtıcı sürüngenler" ve "timsah benzeri avcılar" tarafından dolduruldu.

Bilim insanlarına göre gezegenimiz, muhtemelen milyonlarca yıl önce devasa sürüngenlerin yüzeyinde dolaştığı bir yerdi. Özellikle bir insanlar açısından baktığınızda, bu dünyanın bir insan için pek de misafirperver bir yer olduğu söylenemez.

Elbette uçan, suda yaşayan, karada koşan dev avcı sürüngen türlerinin yoğunlukta olduğu yerlerin, özellikle tehlikeli yerler olduğu söylenebilir.

Güneydoğu Fas'taki Kretase kaya oluşumları bölgesi olan, Kem Kem Yatakları'nda bulunan fosilleri inceleyen uluslararası bir paleontolog ekibi, Sahra'nın büyük olasılıkla "Dünyanın en tehlikeli yeri" olduğunu ileri sürüyor. Portsmouth Üniversitesi tarafından yayınlanan bir habere göre bölgede çok fazla vahşi avcılar vardı.

Detroit Mercy Üniversitesi'nde Biyolog ve çalışmanın baş yazarı Dr. Nizar İbrahim, "Burası, Dünya gezegeni tarihindeki tartışmasız en tehlikeli yerdi.' diyor.

Açıklamaya göre, söz konusu alanda 100 milyon yıl önce "kılıç dişli Carcharodontosaurus ve Deltadromeus yaşıyordu. Carcharodontosaurus bilinen 8 m uzunluğunda muazzam bir çeneye sahip bir dinozordu. Deltadromeu da yaklaşık 8 metre uzunluğunda, raptor ailesinin bir üyesiydi.

Bu bölgenin diğer sakinleri arasında "yırtıcı uçan sürüngenler (pterosaur)" ve "timsah benzeri avcılar" da vardı.

Portsmouth Üniversitesi'nden ve çalışmanın yazarlarından Profesör David Martill'in açıkladığı gibi, bu yırtıcı hayvanların çoğu, beslenme için bölgedeki balık bolluğuna güveniyordu.

Martill bölgedeki balık bolluğu ile ilgili şunları söylüyor:

"Bu yer dev coelacanth balığı ve Akciğerli balıklar (Lungfish) olmak üzere kesinlikle muazzam balıklarla doluydu. Örneğin coelacanth, bugünün coelacanth'ından muhtemelen dört hatta beş kat daha büyüktü. Yine Onchopristis dediğimiz devasa dişleri olan bir tatlı su testere köpekbalığı var.'

Profesör Martill ayrıca, çalışmalarını "neredeyse asrın Sahra'daki fosil omurgalılar üzerinde en kapsamlı çalışması" olarak nitelendirdi. Çalışmanın, Afrika'nın eski geçmişine ışık tutmasının önemini vurguladı.

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