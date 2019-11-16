Tarihi buluş! 1.9 milyon yıllık fosilden başarıyla alındı

Çinli ve Danimarkalı bilim insanları, fosil araştırmaları alanında tarihi bir başarıya imza attı.

Bilim insanları, nesli tükenmiş büyük maymun türlerinden 'Gigantopithecus blacki'ye ait 1.9 milyon yıllık fosilden, genetik materyaller almayı başardı. Bu çalışmayla bu kadar eski fosillerden ilk kez protein kalıntıları alınmış oldu.

Bilim insanları 2018'de, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki bir mağarada bulunan bu fosiller üzerindeki çalışmanın, soyu tükenmiş büyük maymun türlerinin kökenine ışık tutacağını belirtiyor.

Gigantopithecus blacki

Bulgulara göre Gigantopithecus blacki, 12 milyon ila 10 milyon yıl önce orangutanlarla ortak bir ataya sahipti.

İki metreden daha uzun ve ağırlığı 300 kg'ın üzerinde olduğu tahmin edilen dev maymunlar, dünyada yaşadığı bilinen en büyük primatlar. Fosilleri iki milyon yıl öncesinden 300 bin yıl öncesine kadar uzanıyor.