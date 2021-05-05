Bilim dünyasından korkunç senaryo! Türkiye de en riskli bölgede

05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:57 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:57

NASA ile Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) görev alan bilim insanları yaklaşmakta olan bir asteroit için simülasyon yaptı. Varsayımsal asteroit etki senaryosuna '2021 PDC' adını verildi. Bu senaryoya göre, gezegenimize 56 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroit, 6 ay içinde Dünya'ya çarpacak. Hesaplamalar asteroidin vuracağı bölgenin Doğu Avrupa veya Kuzey Afrika olacağını gösterdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre Grup, simülasyonun altı aylık zaman çerçevesi göz önüne alındığında, mevcut teknolojilerin hiçbirinin asteroidin çarpmasını engelleyemeyeceğini belirledi. Buna göre Türkiye de riskli bölgede. Bilim insanları asteroidin büyük bir nükleer patlama etkisi yaratacağını ve korkunç sonuçlara neden olacağı konusunda hemfikir. Tek çözüm ise çarpışma bölgesinin erkenden tahliye edilmesi oluyor.

Felaket senaryosuna göre Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika paramparça oluyor.

4 ADIMDA ÖNLEM HARİTASI

NASA'nın önlem haritası ise pek çok devlet kuruluşunun ortak çalışmasını ön görüyor. İlki göktaşlarının takibe alınmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi. İkinci adım çarpışmaların etkilerini tahmin edip modele dökecek programların geliştirilmesi. Üçüncü adım çarpışmanın yaşanmaması için göktaşlarını durdurmak. Son hedefte ise insanların tahliye edilmesine veya korunmasına yönelik.