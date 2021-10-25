Bilim dünyasını şaşırtan keşif! 'Tüm kitapları gözden geçirmemiz gerekecek'

star.com.tr 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:11 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:12

The Observer'a göre, bir asilzadenin binlerce yıllık mumyalanmış kalıntıları üzerinde yapılan araştırmalar, Antik Mısır'da gelişmiş mumyalama tekniklerinin düşünüldüğünden, çok daha önce kullanıldığını ortaya çıkardı.



MÖ 3. bin yılda Eski Krallık döneminde yaşamış yüksek rütbeli bir memur olan Khufy'nin mumyasının, hem mumyalama işlemi hem de malzemeler dikkate alındığında, bir gelişmişlik sergilediği bildiriliyor. Bu da gelişmiş mumyalama tekniklerini 1000 yıl daha geriye götürüyor.

Kahire'deki Amerikan Üniversitesi Mısır Bilimi başkanı Profesör Salima Ikram, "Bu gerçekten bir Eski Krallık mumyasıysa, mumyalama ve Eski Krallık tarihiyle ilgili tüm kitapların gözden geçirilmesi gerekecek. Bu, mumyalamanın evrimi konusundaki anlayışımızı tamamen tersine çevirecektir. Kullanılan malzemeler, bunların kökenleri ve bunlarla ilişkili ticaret yolları, Eski Krallık Mısır'ı anlayışımızı önemli ölçüde etkileyecektir." dedi.

Ikram'ın açıkladığı gibi, bilim dünyası Eski Krallık mumyalamasını 'nispeten basit veher zaman başarılı olmayan' beynin çıkarılmaması ve yalnızca ara sıra iç organların çıkarılması" olarak görüyordu.

Ikram mumyalama tekniğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten de, ölen kişinin iç görünümünden daha fazla dış görünüşüne dikkat edildi. Ayrıca, şimdiye kadar kaydedilen Eski Krallık mumyalarında reçine kullanımı çok daha az. Bu mumya reçineler ve tekstil ürünleriyle dolu ve tamamen farklı bir mumyalama izlenimi veriyor. Aslında daha çok 1000 yıl sonra bulunan mumyalara benziyor."

Söz konusu keşfin, 28 Kasım'da yayınlanacak olan National Geographic'in belgesel dizisi "Mısır'ın Kayıp Hazineleri"nin dördüncü bölümü "Mumyaların Yükselişi"nde gösterileceği belirtiyor.

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