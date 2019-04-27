Bilim insanları araştırdı! Müzik dinlemenin ilkime etkisi olur mu?

Kasetten ya da CD'den müzik dinleme kültürü, yerini bulut hizmetlerle online müzik dinleme kültürüne bıraktı. Peki, bu değişim iklim için iyi mi oldu? Oslo Üniversitesi'nde Doçent olan Kyle Devine, "Müzik Maliyeti" adlı bir araştırma projesi için Glasgow Üniversitesi'nden Dr. Matt Brennan ile iş birliği yaptı. Çıkan sonuçlar ise biraz şaşırtıcı.

Araştırmacılar farklı formatlarda kaydedilen müzik tüketiminin ekonomik ve çevresel maliyetlerini farklı zamanlarda karşılaştırarak bir arşiv araştırması yaptılar. Ekonomik maliyetle ilgili olarak, araştırmacılar tüketicilerin kayıtlı müziğe sahip olmak için ödemek istedikleri fiyatın çarpıcı bir şekilde değiştiğini keşfetti.

MÜZİK SEKTÖRÜNÜN PLASTİK KULLANIMI AZALDI

Buna göre, 1977 yılında tüketiciler bir müzik albümü için ortalama haftalık maaşlarının yaklaşık yüzde 4,83'ünü ödemeye istekliydiler. 2013 yılında bu rakam, bir dijital albüm için eşdeğer maaşın yaklaşık yüzde 1,22'sine düşüyor.

Devine, “Tüketiciler artık Spotify, Apple Müzik, Youtube, Pandora ve Amazon gibi platformlar aracılığıyla piyasaya sürülen neredeyse tüm müziklere sınırsız erişime sahipler.” sözlerini kullandı.

Glasgow'daki meslektaşı ekonomik maliyetleri araştırmaya odaklanırken Devine, 1970'lerden günümüze müzik tüketiminin çevresel maliyetini araştırdı.

İndirme, aktarma ve online dinleme müzik endüstrisini devraldıkça, ABD'de kayıt endüstrisinde kullanılan plastiklerin miktarı önemli ölçüde azaldı.

Devine, "Sezgisel olarak daha az fiziksel ürünün çok daha düşük karbon emisyonu anlamına geldiğini düşünebilirsiniz. Ne yazık ki, bu böyle değil." dedi.

Müziğin bulutta depolanması ve işlenmesi, muazzam miktarda kaynak ve enerji kullanan geniş veri merkezlerine bağlıdır.

Devine, dijital ses dosyalarını depolamak ve iletmek için kullanılan plastik yapımları ve elektrik kullanımını sera gazı eşdeğerlerine (GHG) tercüme etti. Daha sonra 1977 ile 1988, 2000 ile 2016 yılları arasında ABD'deki sera gazı kayıtlarını müzikle karşılaştırdı.

Bulgular net. Bugün kayıtlı müziğin neden olduğu sera gazı, geçmişte neden olduğundan çok daha yüksek. 1977 ile 1988 yılına ait kaydedilen müziğe bağlı sera gazı 140 milyon kilogramken, 2000 ile 2016 yılına kadar olan müziğe bağlı sera gazı 200 milyon ilâ 350 milyon kilogram arasında olduğu tahmin ediliyor.

Devine, “Biraz şaşırdım. Müzik tüketiminin gizli çevresel maliyeti çok büyük.” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, araştırma projesinin amacının, yaşamın en büyük zevklerinden birini mahvetmek değil, tüketicileri kültür tüketirken yaptıkları seçimler hakkında daha fazla meraklı olmaya teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Favori müziğimizi yapan sanatçılara takdirimizi tam olarak yansıtacak şekilde ücret mi veriyoruz? Akış platformları bu değişimi kolaylaştırmak için doğru işletme modeli midir? Isı akışı ve çevresel sürdürülebilirlik açısından müzik dinlemek için en uygun yol bulut hizmetlerinden uzak bir müzik midir?

Bunlar, araştırmacıların daha geniş kamusal tartışmalarda yanıtlarını görmek istedikleri sorular.

Devine, "Kolay çözümler yok, ancak müziğin maliyetlerini ve zaman içinde nasıl değiştiklerini düşünmek için biraz zaman ayırmak doğru bir adımdır." şeklinde konuştu.