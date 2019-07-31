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Bilim insanları beyindeki konuşma sinyallerini yazılı metne dönüştürdüler

Sinirbilimciler, beyindeki konuşma sinyallerini yazılı metne dönüştürmeyi başardı. Facebook tarafından finanse edilen çalışma, felçli hastalarla iletişimi geliştirmeyi amaçlıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bilim insanları, konuşma için ciddi engeli olan hastalarla iletişim kurabilmeyi amaçlayan bir araştırma projesinde, beyindeki konuşma sinyallerini yazılı cümleler haline getirdiler.
 
Bu buluş, belirli kelimeler söyleme amacının beyin aktivitesinden nasıl çıkarılabileceğini ve doğal konuşmaya ayak uyduracak kadar hızlı bir şekilde metne dönüştürülebileceğini gösteren ilk çalışmadır.
 
San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden doktorlar, felçli kişilerin sanal bir klavyeyi kontrol etmek için göz hareketlerini ve kas seğirmelerini alan mevcut cihazları kullanmaktan daha akıcı bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan bir ürün yaratma umuduyla çalışmaya başladı.
 
Araştırma, beyin ameliyatı geçirecek olan üç epilepsi hastası üzerinde yapıldı. Operasyonlar başlamadan önce, hastaların üçünde de nöbetlerinin kökenini belirlemek için en az bir hafta boyunca doğrudan beyinlerine yerleştirilmiş küçük bir elektrot yaması takıldı.
 
Hastanede kaldıkları süre boyunca, hepsi normal konuşabilen bu hastalar, araştırmaya katılmayı kabul etti. Elektrotlar beyin aktivitesini kaydetmek için kullanıldı. Her hastaya dokuz set soru soruldu ve 24 olası yanıtın bir listesini okuması istendi.
 
Ekip elindeki kayıtlarla, belirli beyin aktivitesi örneklerini hastaların duydukları sorularla ve o cevaplarla eşleştirmeyi öğrenen bilgisayar modellemesi geliştirdi. Yapay zekâ eğitildikten sonra, yazılım neredeyse anında ve yalnızca beyin sinyallerinden, hastanın hangi soruyu duyduğunu ve ne yanıt verdiğini sırasıyla yüzde 76 ve yüzde 61 doğrulukla tanımlayabiliyordu.
 
Çalışma henüz başlangıç ​​aşamasında iken, San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden son araştırmada yer almayan bir nöroetik uzmanı olan Winston Chiong, bu sistemlerin gelecekte ortaya çıkarabileceği etik sorunları tartışmanın önemli olduğunu söyledi. Örneğin, bir “konuşma nöroprotezi” istemeyen insanların en özel düşüncelerini açığa çıkarabilir mi?
 
Nature dergisinde yayımlanan araştırmayı Facebook finanse etti.

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