Bilim insanları: Gül kokusu araçlarda kaza riskini yüzde 64 azaltıyor

Sussex Üniversitesi'nden bilim insanları, sürüş simülatörlerinde gerçekleştirdikleri bir testte sürücülere hoş ve sakin bir koku püskürtmenin kaza sayısını azalttığını tespit ettiler.

Laboratuvarda kullanılan bir araçta direksiyonun ortasına bir püskürtme cihazı bağlayan bilim insanları, yaptıkları deneyde, bir bisikletçinin birden araç önüne fırlaması gibi tehlike anlarında araca bir dizi farklı koku tonu yaydılar.

Elde edilen bulgulara göre, gül notalı bir kokunun kaza sayısını yüzde 64 azalttığını, misk kokusunun ters etkide bulunduğunu ve kazaları yüzde 46 oranında artırdığını keşfettiler.