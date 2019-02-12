Bilim insanları, insan beyni ile fare hareketlerini kontrol etmeyi başardı

Çin'de geliştirilen beyinden beyine arayüz (BBI - Brain to Brain Interface) ile insanların yalnızca zihinlerini kullanarak karmaşık bir labirentteki farelere çıkış yolunu bulmaları için rehberlik etmesi sağlandı.

Nature's Scientific Reports'ta yayınlanan araştırma, insan beynini bilgisayara bağlayan ve bu bilgileri çözerek fare beynini, hareketlerini kontrol edecek şekilde uyaran arayüzün nasıl çalıştığını ve kullanılan yöntemi detaylandırıyor.

Siborg farenin beyni, bedeninde taşıdığı cihaza kablosuz olarak iletilen verilerle, belirli yönlerde ilerlemesini sağlayacak şekilde uyarılıyor.

Fare siborg için yaptılan ilk test, sekiz kollu bir yıldız gibi şekillendirilmiş bir labirent içeriyor. Fare labirentin bir ucundan başlayıp diğer bir uca gitmekle görevlendirildi. İnsan kontrol cihazı, beyin sinyallerini ölçmek için elektroensefalogram (EEG) olarak bilinen bir cihazla donatıldı. EEG doğrudan bir bilgisayara bağlandı. Bilgisayar daha sonra insan beyni sinyalinin kodunu çözüp, farenin beynini uyarmak ve belirli bir yöne hareket etmesini söylemek için bir modelden geçirdi.

İnsan beyni sinyalini ölçmek için EEG'yi kullanmak, araştırmacıların elektrotları doğrudan insan beynine bağlamak zorunda olmadıkları anlamına gelir.Araştırmacılar bu yöntemin daha iyi olduğu ancak iletilen sinyali zayıflattığnı söylüyor.

Auckland Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisi olan Angus McMorland bu çalışmayla ilgili olarak, "EEG, beyindeki elektriksel aktiviteyi ölçer. EEG bize hızlı bir sinyal verir, ancak kafatası ve cilt çok iletken olmadığından ve oldukça kalın oldukları için beyinden iyi bir mekansal sinyal vermez." açıklamasında bulundu.

McMorland, "Böyle bir yöntemin kullanılması, bilginin insan beyninden fare beynine hızlı bir şekilde ayrıştırılmasını önler; bu, farelerin labirentte yönlendirilmesi sırasında hesaba katılması gereken bir tür giriş gecikmesi olduğu anlamına gelir. Sol ve sağ için beyin sinyallerinin kodu çözülebilir, ancak fareyi ilerletmek için araştırmacılar çok kısa bir zamada sinyali ilettiler. Ancak, ortalama olarak, fare Siborg üç dakika içinde labirentten geçti."dedi.

Fare Siborg önceden belirlenmiş bir rota ile biraz daha karmaşık bir labirent yürüyüşüne tabi tutuldu. Ortalama olarak, altı fareyi labirent aracılığıyla önceden belirlenmiş bir rotada hareket ettirmek 10 testten sonra yüzde 90 başarıya ulaştı.

BBI sistemi şimdilik başlangıç ​​aşamasında, ancak başka bir tür üzerinde zihin kontrolünün kullanımıyla ilgili etik sorular ortaya konmaya başlandı. Pazartesi günü yayınlanan araştırmada ekip, tüm deney protokollerinin üniversitedeki Etik Kurul tarafından onaylandığını belirtti.