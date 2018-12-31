Bilim insanları jeomanyetik fırtınaların ürkütücü sesini kaydetti
Yıldırım aktivitelerini ve uzay fırtınalarını inceleyen Antarktika'daki bir araştırma istasyonu, Dünya'nın jeomanyetik alanının ürkütücü sesini kaydetti.
- TM Dijital Haber Merkezi
Antarktika'da bulunan Halley Araştırma İstasyonu'ndaki bilim insanları, uzaydan gelen jeomanyetik fırtınaların sinyallerini bir ses dosyasına çevirdi.
Bir hayli ürkütücü olduğu duyulan jeomanyetik fırtınaların ses sinyallerinin kaydını yapan bilim insanları, jeomanyetik fırtınaların ses dosyalarına dönüştürüldüğünde çılgın “lazer silahları” gibi ses çıkardığını fark ettiklerini açıkladılar.
İşte kaydedilen o sesler:
Jeomanyetik fırtına nedir?
Jeomanyetik fırtınalar, korona olarak adlandırılan Güneş’in dış yüzeyinde meydana gelen patlamalarda açığa çıkan gazlar ve elektrik yüklü partiküllerin uzaya yayılması ile ortaya çıkan fırtınalardır. Bu fırtınalar Dünya'ya geldiğinde, dünyamızın gözle göremediğimiz bir koruyucu kalkanı olan manyetosfer ile karşılaşırlar. Kaydedilen bu sesler tam da bu karşılaşma anında ortaya çıkmaktadır.
Manyetik kalkanlar
Bizi Güneş'ten ve diğer yıldızlardan gelen zararlı ışınımdan koruyan en önemli kalkan, manyetik alandır. Manyetik alanın, gezegenin çevresinde oluşturduğu doğal kalkana manyetosfer deniyor. Tüm gezegenler için manyetosfer tanımı, “bir gezegenin kendi manyetik alanının oluşturduğu elektrik yüklü parçacıkları içeren katman" şeklinde yapılıyor. Manyetosferler, manyetik alanın yapısına bağlı olarak yaklaşık küresel biçimdedir.
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