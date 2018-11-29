Bilim insanları, kanser hücrelerini erken evrede engelleyen yöntem geliştirdi

Beyin ve kalp dahilinde insan vücudunun her yerinde oluşabildiği belirtilen yumuşak doku kanserinin genellikle eklem ve tendonlar bölgelerinde meydana geldiği kaydedildi. Haberde tümörün oluşma sürecinin ilk aşamasında hastalığın belirtileri yokken sonraki aşamalarda ödem, ağrı, uyuşma ve hissizlik gibi belirtilerin ortaya çıktığına dikkat çekildi.

Konuyla ilgili araştırmalar yapan bilim insanları, BRD9 proteinin kanserli hücrelerin çoğalmasında kilit rol oynadığını saptadı. Laboratuvar çalışmalarının sonuçları, bu proteinin engellenmesinin tümörlerin oluşumu ve çoğalmasına karşı kullanılabilen etkili bir yöntem olduğunu ortaya koydu.

Haberde ayrıca bilim insanlarının elde ettiği bilgilerin bu kanser türüyle mücadelede önemli rol oynayacağının altı çizildi.

(Sputnik)