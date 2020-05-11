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Bilim-Teknoloji

Bilim insanları son derece nadir bir gezegen keşfetti

Yeni Zelandalı gök bilimciler 'milyonda bir' rastlanan bir gezegen keşfetti.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:17 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:17
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TechExplorist'in haberine göre, Canterbury Üniversitesinde görevli bilim insanları, "Süper-Dünya" olarak nitelendirilen gezegeni, çekimsel mikro mercekleme tekniğiyle keşfetti. Çalışmanın ayrıntıları "The Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.

Dünya'dan büyük, Neptün'den küçük kütleye sahip OGLE-2018-BLG-0677 adlı gezegenin yıldızına, Venüs'ün Güneş'e mesafesinden uzak, Dünya'nınkinden yakın olduğu ifade edildi.

OGLE-2018-BLG-0677'nin yıldızının kütlesinin Güneş'ten daha küçük olduğu, gezegende bir yılın 617 gün sürdüğü belirtildi.

İlk kez 2018 yılında Şili'deki bir teleskopla gözlemlenen gezegenin, sonrasında yine Şili, Avustralya ve Güney Afrika'da her 15 dakikada bir 100 milyon yıldızdan gelen ışığı ölçümleme kapasitesine sahip üç özdeş teleskopla belirlendiği kaydedildi.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Herrera Martin, yörüngesi ve büyüklüğünün Dünya'ya benzemesi nedeniyle gezegeni, oldukça nadir bir keşif olarak nitelendirdi.

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