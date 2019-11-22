17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7079
  • 6,3213
  • 269.62
  • 107235
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Bilim insanları 'yenilebilir tabaklar' üretti

Rusya'nın Çelyabinsk kentinde bulunan Güney Ural Devlet Üniversitesi'nin laboratuvarlarında çalışan bilim insanları, nişastadan 'yenilebilir' biyoplastik üretildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güney Ural Devlet Üniversitesi'nde çalışan bilim insanlarının kimyasal maddeler kullanmadan ultrason vasıtasıyla dönüştürdükleri patates veya tahıl nişastasından üretilen bu yeni nesil malzeme, plastiğin yerini alabilir. Ekmek üretiminde testleri tamamlanan bu biyoplastiğin, ilaç için kaplama, tabak, çatal ve ambalaj için kullanılması öngörülüyor.
 
Araştırma görevlisi Udel Bagle yeni geliştirdikleri malzemeyi ''tek kullanımlık olanlardan çok daha iyi, yenilebilir, biyobozunur tabaklar'' olarak niteledi.
 
'Çevre sorunu, günümüzün en önemli konusu'
Yeni nesil malzeme üzerinde çalışan bilim insanları, biyoplastiğin ayrışma süresinin de son derece önemli olduğunu vurguluyor. Güney Ural Devlet Üniversitesi Gıda ve Biyoteknoloji Bölümü Başkanı İrina Potoroko, ''Aslında doğa dostu film üretimi, ayrı ve çok önemli bir konu. Çünkü çevre sorunu, günümüzün en önemli konularının başında geliyor'' diye konuştu.
 
Nişastadan üretilen 'plastiğin' dönüştürülmesinin doğa için zararsız olacağı ve sadece bir ay alacağı tahmin ediliyor.
 
(Sputnik)

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı

Defacto

Defacto

Halkbank’ta reddi hakim talebi

Halkbank’ta reddi hakim talebi

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

121 yıllık fotoğraftaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü

121 yıllık fotoğraftaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü

Gürültücü ördeğe desibel ölçümü 

Gürültücü ördeğe desibel ölçümü 

Hapishanden 1 milyon dolar daha çarptı!

Hapishanden 1 milyon dolar daha çarptı!
 

POPÜLER HABERLER

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

Dünyadaki en ilginç stadyumlar

Dünyadaki en ilginç stadyumlar

90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu

Sadece boş bir varildi... Bakın ne hale geldi

Sadece boş bir varildi... Bakın ne hale geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019