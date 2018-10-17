Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği Programı başlatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve içerisinde 400 proje olan 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan, Milli Teknoloji hamlesinde stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek makro projelere katkı sağlamak üzere Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği Programı başlatıldı.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sanayi ve teknoloji Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Tersine beyin göçünü sağlamak adına, “Uluslararası Lider Araştırmacılar” destek programı hazırladık." paylaşımını yaptı.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "TÜBİTAK ile uluslararası lider araştırmacılar programı hazır. Bu programla hem yetişmiş insan kaynağımızı ülkemize kazandıracak hem de dünyanın dört bir yanından araştırmacıları davet edeceğiz." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İkinci Kosova Savaşı -Tarihte bugün 17 Ekim 1448

İkinci Kosova Savaşı -Tarihte bugün 17 Ekim 1448

Kanseri önlemek mümkün mü?

Kanseri önlemek mümkün mü?

Suud basını: 15 kişilik tim gözaltına alındı

Suud basını: 15 kişilik tim gözaltına alındı

WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde

WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA