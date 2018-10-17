Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği Programı başlatıldı

Sanayi ve teknoloji Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Tersine beyin göçünü sağlamak adına, “Uluslararası Lider Araştırmacılar” destek programı hazırladık." paylaşımını yaptı.

Bakan Varank: Tersine beyin göçünü sağlamak adına, “Uluslararası Lider Araştırmacılar” destek programı hazırladık. pic.twitter.com/j22y3Ti3ca — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (@TCSanayi) October 17, 2018

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "TÜBİTAK ile uluslararası lider araştırmacılar programı hazır. Bu programla hem yetişmiş insan kaynağımızı ülkemize kazandıracak hem de dünyanın dört bir yanından araştırmacıları davet edeceğiz." dedi.