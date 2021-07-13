Bilim insanlarından çarpıcı araştırma! İşte kahve tüketimi ile COVID-19 riski arasındaki ilişki

star.com.tr 13 Temmuz 2021 Salı 16:38 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 16:38

Pek çok kişinin favorisi, sabahlarımızın çoğunu biraz daha iyi hale getiren canlandırıcı içecek kahve, son zamanlarda bazı 'sağlıklı yaşam' savunucularının hedefinde. Öte yandan kahve, yeni ve beklenmedik şekilde faydalı özellikleriyle şaşırtmaya devam ediyor.



Northwestern Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, düzenli kahve tüketimi COVID-19 koronavirüsü ile enfekte olma riskini azaltabilir.

Bilim adamları, 2006 ve 2010 yılları arasında UK Biobank'ta beslenme alışkanlıkları da dahil olmak üzere yaklaşık 40.000 katılımcın alışkınlıklarını inceledi. Amaç, koronavirüs bulaşma riski ile kahve, çay, işlenmiş et, kırmızı et, meyve, sebze ve balık tüketimi arasında bağlantı olup olmadığını ortaya çıkarmaktı.

Nutrients dergisinde yayınlanan sonuçlara göre, 'düzenli şekilde günde 1 veya daha fazla fincan kahve tüketenlerin COVID-19 riski, günde 1 fincandan daha az kahve içenlere kıyasla, yüzde 10 daha az' olduğu görüldü.

COVID-19'UN ŞİDDETİNİ KIRIYOR

Bilim adamları sonuçların, kahvenin "COVID-19'un şiddetli etkileri ve ölüm oranı" ile bağlantılı sendromları kısmen hafifletebilen antioksidan ve antienflamatuar özellikleriyle açıklanabileceğini öne sürüyorlar.

Uzmanlar ayrıca, kahvenin hastalık üzerindeki etkisinin daha fazla araştırmaya değer olduğunu vurguladı.

Çalışmada, hastalıkların diğer ürünlerle ilişkisini de analiz edildi. Özellikle günlük taze sebze tüketimi, COVID-19 koronavirüs enfeksiyonu riskini azaltırken, işlenmiş et (sosis ve jambon gibi) gibi ürünlerin tam tersi etki gösterdiği iddia edildi.

Bunun etle değil, söz konusu ürünlerden, daha çok zararlı gıda katkı maddeleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Araştırmanın yazarlarının açıklamasında, "Bu bulgular bağımsız doğrulamayı gerektirse de, belirli diyet davranışlarına bağlılık, bu virüsün yayılmasını sınırlamak için mevcut COVID-19 koruma kılavuzlarına ek bir araç olabilir." ifadelerine yer verildi.

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