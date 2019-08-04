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Bilim insanlarından çığır açacak buluş: Şekil değiştiren robotlar geliyor

ABD'li bilim insanları ışık ve mıknatısla kontrol edilebilen ve şekil değiştirme yeteneğine sahip robot geliştiriyor.

  • star.com.tr
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Amerika BirleşiK Devletleri'nde (ABD) bilim insanları uzaktan komuta edilebilen, hedeflenen noktalara hareket edebilen ve en önemlisi şekil değiştirebilen esnek bir robot geliştiriyor.
 
Science Advances dergisinde yayınlanan çalışmada manyetik demir mikropartikülleri yerleştirilen robotun, manyetik alan etkisiyle kontrol edilebilen bir polimer kumaştan yaıldığı ileri sürüldü.
 
Profesör Joe Tracy çalışma ilgili kaleme aldığı makalede, ''Robotun belirli bir şekle girmesini sağlayabiliriz. Daha sonra da eski haline getirebiliriz. Bunu tekrar tekrar yapmamız mümkün olacak.'' dedi.
 
Bilim insanlarının normal koşullar altında nispeten sert olan malzemeyi ısıtmak için, ışık yayan bir LED kullandıkları ve polimerin böylece esnek hale geldiği belirtiliyor. Ardından robotun gövdesine uzaktan yapılabilen manyetik alan baskılarıyla şekil verilebiliyor.
 
Robot istenilen şekle geldiğinde LED söndürülüyor ve yapı son şekil halde orijinal sertliğini dönüyor. 
 
Araştırmacılar, robotun şeklini, polimerin kalınlığını, gerekli manyetik alanın boyutunu ve yönünü test edebilmek için bir prototip tasarladı. Bu da prototip tasarım, görevi yerine getirmelerine yardımcı bir çalışma oldu.
 
Program üzerinde çalışan bilim insanlarının şimdi, gereksinimleri karşılamak için farklı sıcaklıklara cevap veren polimerlerin mühendisliği üzerinde çalışıyor.

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