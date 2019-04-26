18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9467
  • 6,6384
  • 246.262
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Bilim Seyyahları Balkanlar 3 Projesi son durağı olan Karadağ'da gerçekleşti

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından gerçekleştiren, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca desteklenen Bilim Seyyahları Balkanlar 3 projesi üçüncü ve son durağı olan Karadağ’da gerçekleşti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ROZAJE MEYDANINDA COŞKULU KALABALIK

Festivale son durağı olan Karadağ’da da ilgi oldukça fazlaydı. Açılış programına Mehmet Fatih Medreseleri Müdürü Fuat Çekiç, Karadağ Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Mehemt Emin Öztürk, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Temsilcisi Musa Akdeniz ve Rozaje Belediye Başkanı Eyüp Nurkoviç katıldı.  Rozaje Şehir Meydanı’nda gerçekleştirilen projenin Karadağ’daki ortağı Mehmet Fatih Medresesi’ydi. İki okuldan toplam yüz öğrenciyle gerçekleştirilen festival, Rozaje Şehri’nin en kapsamlı etkinliklerinden biri oldu.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Büşra Buluş, Bilim Seyyahları ikinci kez Karadağ’da. Bugün burada yüzden fazla deney ve on tane atölyeyle bilim severlerle buluşacağız. Gençlere bilimi sevdirip gelecek planlarında onlara rehberlik etmeyi amaçladığımız Bilim Seyyahları projesi şimdiye kadar 3 kıta ve 11 ülkede gerçekleşti. Yediden yetmişe herkese hitap etmeyi amaçladığımız bu projede görev alan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bilim ve eğlence dolu bir gün diliyorum.

PROJE SAYESİNDE KALICI DOSTLUKLAR KURULUYOR!

Proje Koordinatörü Ersin Ertürk, Bilim Seyyahları projesinin Türkiye’nin uluslararası en büyük eğitim işbirliği projesi olma yolunda iddialı bir konuma geldiğini ifade etti. Fen bilimleri eğitiminin bir ülkenin geleceği için çok önemli olduğuna dikkat çeken Ertürk, toplumun temel bilimler alanında üretken hale gelebilmesi için özellikle gençlerin bu alanlara daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini Bilim Seyyahları projesinin özellikle gençler üzerinde çok etkili olduğunu ve temel bilimlerin önemini anlamalarına katkı sağladığını ifade etti. Projenin bir eğitim işbirliğinin ötesinde çıktıları olduğunu, farklı ülkeden öğrencilerin birbirlerini tanımasına fırsat sağladığını ve kalıcı dostlukların kurulmasına vesile olduğunu da sözlerine ekleyen Ersin Ertürk Bilim Seyyahları projesinin farklı ülkelerde gerçekleştirilmeye devam edeceğini belirterek sözlerini tamamladı.

Pazartesi günü Prizren’de başladıkları bilim yolculuğunu Rozaje’de sonlandıran proje ekibi cumartesi günü yapacakları şehir turunun ardından Türkiye’ye yola çıkacaklar. Bilimin birleştirici gücü öncülüğünde dünyayı dolaşmayı hedefleyen ekibin bir sonraki durağı acaba neresi olacak?

Orhan Gencebay´ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Polatlı'da bir askerimiz şehit oldu

Polatlı'da bir askerimiz şehit oldu

Sri Lanka'da silah sesleri

Sri Lanka'da silah sesleri

Trump'tan OPEC'e 'fiyatları düşürün' çağrısı

Trump'tan OPEC'e 'fiyatları düşürün' çağrısı

Hukuk Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Hukuk Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Buket Aydın'ın görevine son verildi

Buket Aydın'ın görevine son verildi

'Ankesör' soruşturmasında 10 tutuklama

'Ankesör' soruşturmasında 10 tutuklama

Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksi şoförü için karar

Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksi şoförü için karar

'Çin ve Türkiye ilişkileri güçlenerek devam edecek'

'Çin ve Türkiye ilişkileri güçlenerek devam edecek'
 

POPÜLER HABERLER

Havalimanında tepki çeken görüntü! Görevliye hakaretler yağdırdı

Havalimanında tepki çeken görüntü! Görevliye hakaretler yağdırdı

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

'Disneyland'ın 1955 yılındaki açılış günü fotoğrafları

'Disneyland'ın 1955 yılındaki açılış günü fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019