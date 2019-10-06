Bir kan testiyle 20 kanser türü teşhis edilebilecek! 

Dana-Farber isimli araştırma merkezi, toplam 3 bin 600’den fazla kanserli ve kansersiz bireylerden alınan kan örnekleri üzerinde deney yaptı. Aralarında akciğer ve pankreas kanserinin yanı sıra lösemi gibi 20’den fazla çeşit kanser türü teşhis edildi. Enstitünün yayımladığı sonuçlara göre, deneylerin yüzde 99,4’ünde kanser teşhisi doğru olarak yapıldı. Kanserin hangi dokuda oluştuğuyla ilgili deneyler yüzde 89 oranında doğruluk payına sahip oldu.

Metilasyon sayesinde bulunuyor Sonuçlar, damarlarda serbest dolaşan DNA’ların incelenmesiyle elde ediliyor. Bu DNA’lar, vücuttaki kanserli hücrelerin ölmesi sonucunda kana karıştığından herhangi bir hücre içerisinde bulunmuyor. Araştırmacılar, dokunun kanserli olup olmadığını anlamak için DNA’lardaki metilasyona bakıyor. Hücrenin doğal işlevleri arasında bulunan metilasyondaki düzensizliklere bakan bilim insanları, bu sayede kanseri tespit edebiliyor.