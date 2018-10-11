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Bir kozmonot ve bir astronot bugün uzaya gönderiliyor: Canlı yayın

Bir Rus kozmonot ve bir ABD'li astronot bugün Kazakistan’daki Baykanur uzay üssünden Soyuz roketi ile uzaya, yörüngede bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılacak.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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11 Ekim 2018'de saat 11: 40'da (TSİ) Sovyuz-FG fırlatma aracı ile Baykanur uzay üssünden Rus kozmonot Alexey Ovchinin ve ABD'li astronot Nick Haig'i Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek.
 
İkili, Haziran ayında istasyona gelen ESA (Avrupa Uzay Ajansı, NASA Uçuş Mühendisi Serena Auñón-Şansölyesi,  Roscosmos (Rusya Federal Uzay Ajansı) Uçuş Mühendisi Sergey Prokopyev ve 57 sefer Komutanı Alexander Gerst'e katılacak.
 
Mürettebat üyeleri  biyoloji, biyoteknoloji, fizik bilimi ve yer bilimleri alanlarındaki bazı deneyleri alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydu olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirecek
 
Fırlatmayı buradan canlı izleyebilirsiniz

11:40'da fırlatılacak olan Soyuz roketi 17:00'de Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacak 17:45'de İstasyona bağlanma aşamasına geçecek olan modül 19:45'de tam bağlanmış hale geçecek ve 20:05'de istasyonda bulunan ekip bir video konferansı düzenleyecek

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