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Bir kozmonot ve iki astronot bugün uzaya gönderiliyor: Canlı yayın

Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanadalı astronot David Saint-Jacques ve NASA astronotu Anne McClain bugün Kazakistan’daki Baykanur uzay üssünden Soyuz roketi ile uzaya, yörüngede bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılacak.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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3 Aralık 2018, 14:31'de (TSİ) Sovyuz Fırlatma aracı ile Kazakistan’daki Baykanur uzay üssünden fırlatma geçekleştirilecek.
 
 
Son görev kaza ile sonuçlanmıştı
11 Ekim'de  Rus kozmonot Alexey Ovchinin ve ABD'li astronot Nick Haig'i Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyan Spyuz MS-10 roketi yeryüzünden ayrıldıktan 2 dakika sonra arızalanmış ve acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.
 
 
 
Roskosmos Uçuş Programları Müdürü Sergey Krikalev kazanını ardından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce kaza komisyonu çalışmaları sonlandırdı, kaza ikinci ve üçüncü aşamanın ayrılma hatasından kaynaklandı. Yanlardan birisi ayrılma esnasında gerekli uzaklığa gitmedi ve ikinci aşamada yakıt tankına çarptı. Komisyon bunun nedeninin birinci ve ikinci aşamanın ayrıldığı sinyalini veren sensörün çalışma hatası olduğunu saptadı" demişti.
 
Mürettebat üyeleri  biyoloji, biyoteknoloji, fizik bilimi ve yer bilimleri alanlarındaki bazı deneyleri alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydu olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirecek
 
14:00'de başlayacak canlı yayını buradan izleyebilirsiniz

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