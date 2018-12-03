Bir kozmonot ve iki astronot bugün uzaya gönderiliyor: Canlı yayın

3 Aralık 2018, 14:31'de (TSİ) Sovyuz Fırlatma aracı ile Kazakistan’daki Baykanur uzay üssünden fırlatma geçekleştirilecek.

Son görev kaza ile sonuçlanmıştı

11 Ekim'de Rus kozmonot Alexey Ovchinin ve ABD'li astronot Nick Haig'i Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyan Spyuz MS-10 roketi yeryüzünden ayrıldıktan 2 dakika sonra arızalanmış ve acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

#soyuzms10 lansamnındaki ayrılma başarısızlığının roket üzerindeki kameradan görünümü



Muhteşem görüntü pic.twitter.com/CJOAxIN5YP — Gökhan Ertaş (@bilim_man) 1 Kasım 2018

Roskosmos Uçuş Programları Müdürü Sergey Krikalev kazanını ardından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce kaza komisyonu çalışmaları sonlandırdı, kaza ikinci ve üçüncü aşamanın ayrılma hatasından kaynaklandı. Yanlardan birisi ayrılma esnasında gerekli uzaklığa gitmedi ve ikinci aşamada yakıt tankına çarptı. Komisyon bunun nedeninin birinci ve ikinci aşamanın ayrıldığı sinyalini veren sensörün çalışma hatası olduğunu saptadı" demişti.

Mürettebat üyeleri biyoloji, biyoteknoloji, fizik bilimi ve yer bilimleri alanlarındaki bazı deneyleri alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydu olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirecek

14:00'de başlayacak canlı yayını buradan izleyebilirsiniz