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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Bir yüzyılda 13 kez gerçekleşiyor! TÜBİTAK canlı yayınladı

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Merkür gezegeninin Güneş'in önünden geçişini canlı yayınladı.

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Nadir rastlanan gök olayları arasında yer alan Merkür'ün Güneş önünden geçişi, Antalya TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Bilim ve Toplum Merkezi'nde yer alan teleskopla gözlendi.
 
Özel filtreler takılı kameraların bağlandığı teleskoplardan alınan görüntüler, gözlemevine ait sosyal medya hesapları üzerinden de canlı aktarılırken, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılara uzmanlar tarafından bilgi verildi.
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/11/12/121120190134080556195_3.jpg>
 
Saat 15.30'da izlenmeye başlayan Merkür'ün geçişi gün batımına kadar izlendi.
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/11/12/121120190134240552834_3.jpg>
 
Merkür geçişinin Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'ndan tamamen gözlenebildiği, Türkiye'de ise kısmen gözlemlenebildiği bildirildi.
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/11/12/121120190134310557932_3.jpg>
 
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Güneş diskinin önünden gezegen geçişinin bir çeşit tutulma gibi düşünülebileceği ancak Merkür ve Venüs'ün gökyüzündeki açısal çapları nedeniyle ay gibi Güneş'i örtmeye yetmediğinden ışık azalmasının fark edilmeyeceği belirtildi.
 
Bu tür geçişlerin tarihte uzun yıllar Dünya ve Güneş arasındaki uzaklığın tespit edilmesinde ve gezegenlerin atmosferlerinin olup olmadıklarının araştırılmasında kullanıldığı bilgilerine yer verilen açıklamada, Merkür'ün ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş'in önünden geçtiği, bir sonraki geçişin 13 Kasım 2032'de gerçekleşeceği aktarıldı.

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