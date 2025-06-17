Birçok ülke harekete geçti... TUSAŞ'tan KAAN için heyecanlandıran açıklama!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, milli muharip uçak KAAN'la ilgili birkaç ülkeyle temaslarının uzun süredir devam ettiğini belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Le Bourget'de başlayan 55. Paris Havacılık Fuarı, 22 Haziran'a kadar devam edecek.

Çok amaçlı helikopter GÖKBEY, temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, statik alanda jet eğitim uçağı HÜRJET ve insansız hava araçları AKSUNGUR'u burada birebir boyutlarda sergilediklerini aktaran Demiroğlu, fuarda TUSAŞ'ın farklı ürünlerine ilgi olduğunu anlattı.

Demiroğlu, "Biz kendimizi havacılığın süpermarketi olarak tanımlıyoruz Türkiye'de çünkü hem helikopter, hem insansız (hava aracı), hem uçak 5. nesil, HÜRJET, HÜRKUŞ gibi eğitim uçakları hem uydu hem de Airbus, Boeing gibi firmalara ürünler yapan birimlerimiz var. Dolayısıyla bizde her şey var diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Demiroğlu, burada heyetlere genellikle ürün gamlarını tanıttıklarını ve onlara ihtiyaçlarını sorduklarını söyleyerek "Bazıları helikopterlere daha çok ilgi duyuyor, bazıları insansız araçlara, bazıları HÜRKUŞ'a, HÜRJET'e." dedi.

Milli muharip uçak KAAN'ın daha büyük bir platform olduğunu vurgulayan Demiroğlu, KAAN'la ilgili halihazırda birkaç ülkeyle de temaslarının uzun süredir devam ettiğini belirtti.

Demiroğlu, "İnşallah ilerleyen vakitlerde de onları açıklama safhasına geliriz." diye konuştu.

TUSAŞ, KAAN İÇİN ENDONEZYA'YLA NİHAİ SÖYLEŞMEYİ BİRKAÇ AY İÇİNDE İMZALAYABİLİR

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun, Türkiye'yi nisan ayında ziyaret ettiği sırada KAAN'la ilgilendiğini dile getirdiğini hatırlatan Demiroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hemen arkasından Sayın Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün'le beraber mayıs ayı içinde biz orayı ziyarete gittik, Endonezya'ya. Orada hızlı bir süreç başladı ve Endonezya'daki INDO Defence'te (fuar) bir ön anlaşma imzaladık. Bu anlaşma muhtırası değil, anlaşma muhtırasının bir ötesinde. Ne olduğu, kaç tane olacağı, nasıl olacağını belirleyen bir çerçeve anlaşmasıydı."

Demiroğlu, iki tarafın da bu ön anlaşmanın detayları konusunda yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirterek "İnşallah yakın bir zamanda, birkaç ay içerisinde nihai sözleşmeyi de imzalarız." dedi.

Bunun hem Türkiye'de hem dünyada ciddi bir etki oluşturduğunu vurgulayan Demiroğlu, KAAN'a bir rağbet oluştuğunu söyledi.

Demiroğlu, "(KAAN'la ilgili) Zaten görüştüğümüz ülkeler vardı. Onlar biraz daha heyecanlandılar. İnşallah biz başka ülkelerden de ciddi bir açılım bekliyoruz. Hep beraber göreceğiz." şeklinde konuştu.

"HÜRJET'İN NATO'NUN EĞİTİM UÇAĞI OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK"

HÜRJET konusunda İspanya dahil farklı ülkelerle çalışmaları olduğunu dile getiren Demiroğlu, şunları kaydetti:

"İspanya'nın bizim HÜRJET'imizi seçmesi hem Avrupa'da hem de dünyada ciddi bir yankı oluşturdu. Türk Hava Kuvvetleri bu uçağı eğitim amaçlı kullanacak. İkinci NATO ülkesi olarak da İspanya HÜRJET'i seçti. Ben bunun arkasının geleceğini düşünüyorum. HÜRJET'in NATO'nun eğitim uçağı olma potansiyeli, tek olmasa bile iki taneden bir tanesi olma potansiyeli çok yüksek."

"MÜTTEFİK ÜLKELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEK BİR ALTYAPIYA VE ÜRÜN GAMINA SAHİBİZ"

Demiroğlu, imzalar atılıp HÜRJET'in teslimatları başladıktan sonra başka ülkelerin de bu jet eğitim uçağını satın almayı ciddi olarak düşüneceği değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın özellikle son bir yıldır oluşan gelişmelerden dolayı kendi savunma sektörlerinin savunma harcamalarını çok ciddi miktarda artırdığını aktaran Demiroğlu, "Türkiye olarak biz buna çok hazırız. Hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir altyapıya ve ürün gamına sahibiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın öncelikle savunma ürünlerini kendi pazarından tedarik etmeyi düşündüğüne işaret eden Demiroğlu, "Türkiye'de aday ülkelerden bir tanesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) birçok yerinde olduğu için bu konuda ciddi bir avantaja sahip." diye konuştu.

Demiroğlu, bu konuda Avrupa'daki firmalarla, Avrupalı uçak üreticisi Airbus, İtalyan devi Leonardo'nun helikopter birimiyle daha önce yaptıkları çalışmalar olduğunu belirterek, Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu platformları karşılayacaklarına inandıklarını kaydetti.