14 Mart 2020 Cumartesi 11:34 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 12:01

İsrail'in Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Akunis'e göre, İsrailli bilim adamları yeni koronavirüse karşı ilk aşının geliştirilmesinin eşiğinde. Her şey planlandığı gibi giderse, aşı birkaç hafta içinde hazır hale getirilebilir ve 90 gün içinde kullanıma sunulabilir.

Akunis, “Bu heyecan verici atılım için MIGAL'ı (Celile Araştırma Enstitüsü) tebrik ediyoruz. Yeni küresel salgın COVID-19 tehdidine gerekli cevabı vereceğimizden eminim." dedi.



Son dört yıldır, MIGAL'daki bilim ekibi, kümes hayvanlarını etkileyen ve bronşiyal bir hastalığa neden olan enfeksiyöz bronşit virüsüne (IBV) karşı bir aşı geliştiriyor. Bu aşıların etkinliği, Veteriner Enstitüsünde yapılan klinik öncesi çalışmalarda kanıtlanmıştır.



Preklinik çalışmalarda, ekip oral aşılamanın yüksek seviyelerde spesifik anti-IBV antikorları indüklediğini gösterdi.

MIGAL'in biyoteknoloji grup lideri Dr. Chen Katz, “Buna saf şans diyelim. Koronavirüsü sistemimiz için bir model, bir kavram kanıtı olarak seçmeye karar verdik.” dedi.

Bilim ekibi, dünya çapında mevcut salgına neden olan yeni koronavirüsün DNA'sını sıraladıktan sonra, koronavirüsünün kümes hayvanlarının insanla yüksek genetik benzerliğe sahip olduğunu ve aynı enfeksiyon mekanizmasını kullandığını Fark etti. Bunun ardından Katz, çok kısa sürede etkili bir insan aşısı geliştirdiklerini söyledi.



"BİRKAÇ HAFTA İÇERİSİNDE AŞIMIZ HAZIR OLACAK"

Katz, “Tek yapmamız gereken sistemi yeni sıraya göre ayarlamak. Bu sürecin ortasındayız ve umarım birkaç hafta içinde elimizde aşı olacaktır. Evet, birkaç hafta içinde hepsi işe yararsa, koronavirüsü önlemek için bir aşımız olacak.” ifadesini kullandı.



MIGAL, yeni aşının geliştirilmesinden sorumlu olacak, ancak daha sonra klinik denemeler ve büyük ölçekli üretim de dahil olmak üzere düzenleyici bir süreçten geçmesi gerekecek.



Akunis, aşıyı mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürmek amacıyla bakanlığının genel müdürüne tüm onay süreçlerini hızlı bir şekilde takip etmesini söyledi.

"90 GÜNDE ONAY ALABİLİR"

MIGAL CEO'su David Zigdon, “koronavirüs aşısına acil küresel ihtiyaç göz önüne alındığında, gelişimi hızlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aşı, “90 günde güvenlik onayı alabilir” dedi.



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