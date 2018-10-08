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Birleşik Arap Emirlikleri Boeing firmasına 17 Apache siparişi verdi

ABD Hükümeti Birleşik Arap Emirlikleri için Boeing firmasına sekiz adet AH-64 E helikopterin yeniden yapılanması ve dokuz adedinin sıfırdan üretilmesi için 242,109,170 ABD Doları tutarında iş verdi

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ABD Hükümeti Birleşik Arap Emirlikleri için Boeing  firmasına sekiz adet AH-64 E helikopterin yeniden yapılanması ve dokuz adedinin sıfırdan üretilmesi için  242,109,170  ABD Doları tutarında iş verdi. Helikopterler yabancı askeri satış sözleşmesine tabi olacak.

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