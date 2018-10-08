Birleşik Arap Emirlikleri Boeing firmasına 17 Apache siparişi verdi ABD Hükümeti Birleşik Arap Emirlikleri için Boeing firmasına sekiz adet AH-64 E helikopterin yeniden yapılanması ve dokuz adedinin sıfırdan üretilmesi için 242,109,170 ABD Doları tutarında iş verdi