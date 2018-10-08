Birleşik Arap Emirlikleri Boeing firmasına 17 Apache siparişi verdi

ABD Hükümeti Birleşik Arap Emirlikleri için Boeing firmasına sekiz adet AH-64 E helikopterin yeniden yapılanması ve dokuz adedinin sıfırdan üretilmesi için 242,109,170 ABD Doları tutarında iş verdi. Helikopterler yabancı askeri satış sözleşmesine tabi olacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.