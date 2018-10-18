Birleşik Krallık, F-35B uçaklarında yapılan araştırmalarda sorun tespit edildiğini açıkladı
Birleşik Krallık, F-35B Lightning II uçaklarında yapılan araştırmalarda sorun tespit edildiğini açıkladı. F-35 Birleşik Program Ofisi (Joint Program Office) Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait F-35B Lightning II uçaklarında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Bu denetleme sonucunda beş adet F-35B Lightning II’nin yakıt tüpü değişimi gerektirdiği tespit edildi. Sorun bulunmayan uçakların uçuşlarının devamına karar verilirken problemli uçakların uçuşları ise durduruldu.
Hâlihazırda Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterinde 16 adet F-35B Lightning II bulunuyor. Bu uçaklardan bir kısmı HMS Queen Elizabeth (R 08) uçak gemisinde denemelere katılırken bir kısmı da RAF Marham Üssü’nde ve ABD’de konuşlu bulunuyor.
23 Eylül'de Güney Karolayna'da bir F-35B savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düşmüş ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçen ay bir F-35B savaş uçağının kaza yapması sonrası dünya genelinde tüm F-35 hayalet uçağı filosunun uçuşlarını durdurma kararı almıştı.
F-35 programının sözcüsü Joe DellaVedova Güney Karolayna'daki kazanın ardından dünya genelinde F-35 hayalet uçaklarının uçuşlarının geçici olarak durdurduklarını açıklamıştı.
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