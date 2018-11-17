Birleşik Krallık için 138 adet F-35

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, F-35B tedarik planlarını açıkladı. Bakanlık, F-35B uçağının minimum tedarikine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Bakanlık, soruda F-35B için kullanılan “Sea Lightning” (Deniz Yıldırım) ismini kullanmayı reddetti.

Savunma Bakanlığı Devlet Bakanı Earl Howe şöyle yanıtladı:

“Savunma Bakanlığı, uçağı “F-35B Yıldırım ”ile tanımamaktadır.” Açıklamada toplam 138 adet F-35 uçağı tedarik niyeti belirtildi.

Bakanlık, “48 adet uçağın ilk dilimi F-35B olacaktır; Lightning'in sonraki bölümlerindeki kararlar uygun zamanda alınacaktır. 2023 yılına kadar F-35B Lightning'in iki cephe filosunu üretmek için yola çıktık. ”

Bakanlık'ın cevabı, İngiltere'nin F-35 için kullanılan ismin “Yıldırım” olacağını, toplam 138 adet F-35'in tedarik edileceğini ve, en az 48'inin de F-35B olacağını açıklığa kavuşturmuş oldu.

(C4Defence)