Boeing yeni insansız savaş uçağı konseptini tanıttı

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing, yeni çok görevli insansız savaş uçağı konseptini Avustralya'da düzenlenen uluslararası havacılık fuarı Avalon Air Show'da tanıttı.

Boeing Australia tarafından küresel savunma müşterileri için tasarlanan insansız savaş uçağı, şirketin Amerika Birleşik Devletleri dışındaki yeni insansız uçağı programına yaptığı en büyük yatırım olarak kayıtlara geçti.

Uçağın mevcut askeri uçaklarla akıllı ekip çalışması yoluyla havadaki misyonları tamamlayacak ve genişletecek şekilde tasarlandığı bildirildi.

Boeing Autonomous Systems Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Kristin Robertson, “Boeing Airpower Teaming System, müttefik güçlerin insanlı / insansız misyonları için önemli bir avantaj sağlayacak. Hızlı bir şekilde yeniden yapılandırma ve farklı türdeki görevleri farklı uçaklarda gerçekleştirme yeteneği sayesinde, hava gücünü koruduğu ve yansıttığı için gerçekten bir güç çarpanı olacak.” dedi.

BOEİNG AİRPOWER TEAMİNG SYSTEM'İN ÖZELLİKLERİ

11,7 metre uzunluğunda, 2 bin deniz milinden fazla uçabilen, istihbarat, gözetim ve keşif misyonları ve elektronik savaşı desteklemek için gemide bulunan sensör paketlerini entegre etme özelliğine sahip. Ayrıca yapay kullanım diğer uçaklar arasında güvenli mesafeyi korurken bağımsız veya insanlı uçağı desteklemek için istihbarat sağlayabilecek.