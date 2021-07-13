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Bilim-Teknoloji

Boeing'den sipariş ettikleri 237 uçaktan 65'ini iptal ettiler!

Fly Dubai hava şirkketi Boeing firmasına sipariş ettiği 237 uçaktan 65'ini Kovid-19 salgını nedeniyle almaktan vazgeçti. Şirket yaptığı açıklamada Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının alımında revizeye gidildiği ifade edildi.

AA13 Temmuz 2021 Salı 22:31 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 22:33
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Fly Dubai'den yapılan yazılı açıklamada, havacılık sektörünü olumsuz etkileyen Kovid-19 nedeniyle daha önce siparişi verilen Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının alımında revizeye gidildiği ifade edildi.

ABD'li firmayla 2017'de imzalanan satın alım anlaşmasında 237 uçak için sipariş verildiği hatırlatılan açıklamada, gelinen aşamada yaklaşık yüzde 25'lik bir iptalin söz konusu olduğu ve alınacak uçak sayısının 172'ye düşürüldüğü kaydedildi.

Anlaşma kapsamında Fly Dubai'nin geçen ay Boeing'den 2 adet Max 8 tipi uçak teslim aldığı, bu yılın sonuna kadar da filosuna 11 uçak daha ekleyeceği belirtildi.

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