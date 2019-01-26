BORA füze sistemleri için Savunma Sanayii Başkanlığı ile ROKETSAN arasında iş birliği yapıldı BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ROKETSAN arasında iş birliği yapıldı.