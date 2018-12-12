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'BORA Füzesi, test atışı esnasında hedefini noktasal diyebileceğimiz çok yüksek hassasiyetle vurdu'

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 'BORA Füzesi, test atışı esnasında hedefini noktasal diyebileceğimiz çok yüksek hassasiyetle vurdu' açıklamasında bulundu.

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280km+ menziliye şuanda Türkiye’nin bilinen en uzun menzilli Balistik Füze sistemi olan  BORA (KAAN) Balistik Füze Sistemi ROKETSAN tarafından geliştirildi ve üretildi. Sistem ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturmakta.
 
İlk olarak 2017 yılında gerçekleşitirilen IDEF-2017 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında tanıtılan BORA füzesi 2017 yılında 50 adetin üzerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.
 
Yunan medyası, "Türkiye Atina'yı vuracak güce ulaştı" diye görmüştü
Yunanistan basını füze denemesini analiz ettiği haberlerinde Yunan askeri ve siyasi kadroların şokta olduğu dikkat çekti. Yunan basını "Türkiye, Atina'yı vuracak güce ulaştı" haberiyle okuyucularına duyururken Yunan ordusunun stratejilerini değiştirmesi gerektiği analizinde bulunulmuştu.
 
 
İzmir ile Yunanistan arası yaklaşık 230 kilometre. KAAN füzesinin menzili ise 280 kilometre.
 
 
Teknik Özellikler
Çap 610 mm
Ağırlık 2.500 kg
Güdüm Küresel Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel
Navigasyon Sistemi (ANS)
Kontrol Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol
Yakıt Tipi Kompozit Katı Yakıt
Harp Başlığı Tipi Tahrip, Parça Tesirli
Harp Başlığı Ağırlığı 470 kg
Tapa Tipi Yaklaşmalı (Hassas Yedeklemeli)

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