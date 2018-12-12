'BORA Füzesi, test atışı esnasında hedefini noktasal diyebileceğimiz çok yüksek hassasiyetle vurdu'

280km+ menziliye şuanda Türkiye’nin bilinen en uzun menzilli Balistik Füze sistemi olan BORA (KAAN) Balistik Füze Sistemi ROKETSAN tarafından geliştirildi ve üretildi. Sistem ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturmakta.

İlk olarak 2017 yılında gerçekleşitirilen IDEF-2017 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında tanıtılan BORA füzesi 2017 yılında 50 adetin üzerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Yunan medyası, "Türkiye Atina'yı vuracak güce ulaştı" diye görmüştü

Yunanistan basını füze denemesini analiz ettiği haberlerinde Yunan askeri ve siyasi kadroların şokta olduğu dikkat çekti. Yunan basını "Türkiye, Atina'yı vuracak güce ulaştı" haberiyle okuyucularına duyururken Yunan ordusunun stratejilerini değiştirmesi gerektiği analizinde bulunulmuştu.

İzmir ile Yunanistan arası yaklaşık 230 kilometre. KAAN füzesinin menzili ise 280 kilometre.

Teknik Özellikler

Çap 610 mm

Ağırlık 2.500 kg

Güdüm Küresel Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel

Navigasyon Sistemi (ANS)

Kontrol Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol

Yakıt Tipi Kompozit Katı Yakıt

Harp Başlığı Tipi Tahrip, Parça Tesirli

Harp Başlığı Ağırlığı 470 kg

Tapa Tipi Yaklaşmalı (Hassas Yedeklemeli)