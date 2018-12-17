Brezilya nükleer güçle çalışan denizaltı kulübüne katılıyor Brezilya, Fransız teknolojisi ile inşa edilen beş saldırı denizaltılarından ilkini denize indirdi. 2029 yılında tamamlanması beklenen programın maliyeti 8,9 milyar dolar, teslim edilecek son denizaltı nükleer güçle çalışacak.