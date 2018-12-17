Brezilya nükleer güçle çalışan denizaltı kulübüne katılıyor
Brezilya, Fransız teknolojisi ile inşa edilen beş saldırı denizaltılarından ilkini denize indirdi. 2029 yılında tamamlanması beklenen programın maliyeti 8,9 milyar dolar, teslim edilecek son denizaltı nükleer güçle çalışacak.
Denizaltı Geliştirme Programı’nın (PROSUB) inşa ettiği 1.700 tonluk denizaltı "Riachuelo". Rio de Janeiro deniz üssünde denize indirildi
Brezilya Donanması ile Fransa'nın savunma şirketi Naval Group’un ortaklaşa inşa ettiği denizaltı, Scorpene sınıfı dizel motorlu denizaltıdan türetildi.
Naval Group ile yapılan anlaşmadaki ilk dört denizaltı, konvansiyonel denizaltı iken, beşinci nükleer enerjili olacak.
(C4Defence)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.