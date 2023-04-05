'Bu bir ilk' diyerek duyurdu: Türkiye başardı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun akıllı cihazı Togg T10X Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un AB mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçtiğini açıkladı.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

'Bu ancak Türkiye'nin aracı olur, dünyaya açılamaz' dedikleri Togg, Avrupa Birliği Mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti. Hatta, elektrikli araçların en önemli testi olan 'elektrikli araç güvenlik testinden' tek seferde geçti. Türkiye'de ilk defa binek Otomobil araç tip onay belgesi almaya hak kazandı. İki gün önce Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan'ın işin başında verdikleri ilk sipariş olan T10X'i teslim ettik. Dün de ikinci teslimatı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ulaştırdık. Vatandaşlara da peyderpey araçların teslimatı başlayacak.

Bana Togg'un çıkmadığını açıkladım, buna tiyatro dediler. Çıksaydı torpil yapmış diyeceklerdi. Bu müzmin muhalefetin olduğu ülkede birşeyler başarmak kolay değil. Türkiye'nin gururu Togg'la Türkiye Yüzyılı'nın fotoğrafı ortaya çıktı.