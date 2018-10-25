Büyümede rekor kırdı, hedef yükseltti
Turkcell, yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerini yüzde 26.1 artırarak 5.8 milyar TL ile bir çeyrekte elde edilen en yüksek gelire ulaştı. Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, “ Hedeflerimizi yukarı çektik” dedi.
Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 2018 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre bu çeyrekte gelirlerini yüzde 26.1 artıran Turkcell 5.8 milyar TL’lik gelir elde ederek tüm zamanların en yüksek üç aylık grup gelirine imza attı. Şirketin net kar ise 241 milyon TL oldu. Yılın ilk dokuz ayındaki performansa bakıldığında ise Turkcell Grubu toplamda, yüzde 20.8 büyüme ile 15.7 milyar TL ciroya ulaşmış oldu. İlk 9 aydaki net kar ise 1.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Turkcell’in yılın 3. çeyreğinde elde ettiği finansal ve operasyonel sonuçlar hakkında değerlendirme yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “İlk dokuz ayda gerçekleşen güçlü performansımızı esas alarak, 2018 yılı için gelir büyümesi ve FAVÖK marjı hedeflerimizi sırasıyla, yüzde 20-22 ve yüzde 39-41 olarak yukarı yönlü güncelliyoruz” dedi.
130 MİLYON İNDİRME
Turkcell’in daima verimliliği ön planda tutarak yatırımlarını sürdürdüğünün altını çizen Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turkcell Grubu olarak son 3.5 yılda oluşturduğumuz iş modeli, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde de makroekonomik dengelerin zorlu testinden başarıyla geçti. Son çeyrekte elde ettiğimiz sonuçlar sadece Turkcell’in değil Türkiye’nin gücünü göstermesi açısından da çok önemli. Günün 1440 dakikasının her birinde müşterilerimiz için değer yaratma hedefiyle sunduğumuz dijital servislerimizin indirme sayısı 130 milyona ulaştı. 4.5G’li müşterilerimizin aylık ortalama veri kullanımı bu çeyrekte 7 GB olarak gerçekleşti. Güçlü operasyonel performansımız ihtiyatlı finansal risk yönetimiyle birleşince dünya ekonomilerinde gözlemlediğimiz olumsuz etkilere rağmen hem gelirde hem de FAVÖK’te büyüme ivmemiz devam etti. Gelirde tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu tablo güçlü iş modelimizle istikrarlı büyümemizi sürdüreceğimizin kanıtı.”
Enflasyonla mücadeleye destek veriyor
Türkiye’nin Turkcell’i olarak ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na tam destek veren Turkcell, müşterilerinin internet paketlerini ve uygulamalarındaki özel kullanım haklarını yıl sonuna kadar ikiye katladı. “Türkiye’nin değişen makro koşullar nedeniyle içinden geçtiği bu dönemden ekonomisini daha da sağlam temellere oturtarak geride bırakacağına inanıyoruz” diyen Kaan Terzioğlu “Bu sürece dijital gücümüzle destek vermekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.
TURKCELL’DE YENİ ATAMA
Ağustos 2018’den itibaren Turkcell Grup Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmekte olan Osman Yılmaz, 25 Ekim 2018 tarihi itibari ile bu göreve resmen atandı. Osman Yılmaz, Turkcell ailesine 2016’da Hazine, Risk ve Tahsilat Yönetimi Direktörü olarak katılmıştı. Profesyonel iş hayatına Türkiye İş Bankası Hazine Bölümü’nde başlayan Yılmaz, 2007 yılında BNP Türk Ekonomi Bankası Hazine Bölümü’nde Bilanço Yönetimi Sorumlusu olarak görev aldı. Osman Yılmaz, 2008-2016 yıllarında HSBC Küresel Varlık Yönetimi’nde çeşitli görevlerde bulundu. Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi’nde Finans Mühendisliği yüksek lisans programını tamamladı.
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