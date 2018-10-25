Büyümede rekor kırdı, hedef yükseltti

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 2018 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre bu çeyrekte gelirlerini yüzde 26.1 artıran Turkcell 5.8 milyar TL’lik gelir elde ederek tüm zamanların en yüksek üç aylık grup gelirine imza attı. Şirketin net kar ise 241 milyon TL oldu. Yılın ilk dokuz ayındaki performansa bakıldığında ise Turkcell Grubu toplamda, yüzde 20.8 büyüme ile 15.7 milyar TL ciroya ulaşmış oldu. İlk 9 aydaki net kar ise 1.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Turkcell’in yılın 3. çeyreğinde elde ettiği finansal ve operasyonel sonuçlar hakkında değerlendirme yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “İlk dokuz ayda gerçekleşen güçlü performansımızı esas alarak, 2018 yılı için gelir büyümesi ve FAVÖK marjı hedeflerimizi sırasıyla, yüzde 20-22 ve yüzde 39-41 olarak yukarı yönlü güncelliyoruz” dedi.

130 MİLYON İNDİRME

Turkcell’in daima verimliliği ön planda tutarak yatırımlarını sürdürdüğünün altını çizen Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turkcell Grubu olarak son 3.5 yılda oluşturduğumuz iş modeli, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde de makroekonomik dengelerin zorlu testinden başarıyla geçti. Son çeyrekte elde ettiğimiz sonuçlar sadece Turkcell’in değil Türkiye’nin gücünü göstermesi açısından da çok önemli. Günün 1440 dakikasının her birinde müşterilerimiz için değer yaratma hedefiyle sunduğumuz dijital servislerimizin indirme sayısı 130 milyona ulaştı. 4.5G’li müşterilerimizin aylık ortalama veri kullanımı bu çeyrekte 7 GB olarak gerçekleşti. Güçlü operasyonel performansımız ihtiyatlı finansal risk yönetimiyle birleşince dünya ekonomilerinde gözlemlediğimiz olumsuz etkilere rağmen hem gelirde hem de FAVÖK’te büyüme ivmemiz devam etti. Gelirde tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu tablo güçlü iş modelimizle istikrarlı büyümemizi sürdüreceğimizin kanıtı.”