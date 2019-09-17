Call of Duty: Modern Warfare... Multiplayer Beta süreci başladı

Oyunun betası PlayStation 4 için cumartesi günü itibarıyla başladı ve oyuncular bu sayede oyunun multiplayer modlarına erkenden bakış atabilecekler. Haftasonu boyunca sürecek olan betada Infinity Ward, oyunun 25 Ekim’deki çıkışı öncesinde değerli geribildirimler ve oynanış bilgileri toplayacak.

KONSOL DA KATILABİLİYOR

PlayStation 4’te Call of Duty tarihinin en geniş çaplı Alfa veya Betası olan Modern Warfare 2v2 Gunfight Open Alpha’nın ardından, Modern Warfare Beta ile oyuncular Modern Warfare’in multiplayer evrenini daha yakından görecek, dar alanlarda 2v2 Gunfight oynanışına, geleneksel 6v6 çok oyunculu maçlara ve çeşitli taşıtlar içeren devasa haritalarda yüksek oyuncu sayılı deneyimlere şahit olabilecekler. Beta, 2. haftasonunda tüm platformları dahil edecek ve Call of Duty tarihinde ilk kez konsol ve PC oyuncuları birlikte Modern Warfare Betasına katılabilecekler.

ÇEVRİM İÇİ ÖDÜLÜ VAR

E3 2019’da Oyun Eleştirmenleri Ödüllerinde “En İyi Çevrimiçi Multiplayer Oyun” ödülünü kazanan Modern Warfare’in çok oyunculu oyun sahası, türünün en iyisi çatışma oynanışını, benzersiz derinlik ve çeşitlilikle destekleyerek aksiyon dolu bir çevrimiçi deneyim sunuyor. Beta testinde Call of Duty kum havuzu modlarını yenileyecek yeni multiplayer modlar bulunacak: dar alanlarda şiddetli 2v2 Gunfight çatışmalarından, 64 oyuncuya kadar destek veren epic Ground War moduna, gece oynanışı haritalarından gerçekçi Realism moduna kadar.