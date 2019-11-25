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'Cam skandalına' rağmen 200 bin sipariş aldılar!

Tesla CEO'su Elon Musk, tanıtımında yaşanan 'cam skandalı'na rağmen 2021 sonunda piyasaya çıkması beklenen elektrikli pikapları Cybertruck'ın 200 bin adet sipariş aldığını açıkladı.

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Geçen hafta California'da düzenlenen lansmanda köşeli hatlara sahip, çelik kasalı aracın "kırılmaz" denen camları sahnede kırılmış ve Cuma günü Tesla hisseleri yüzde 6 değer kaybetmişti.
 
Bu değer kaybı sonucunda Musk'ın kişisel servetinin bir günde 768 milyon dolar azaldığı belirtiliyor.
 
Elon Musk, dünkü Twitter mesajında aracın farklı modellerine hiçbir reklam vermeden şimdiye kadar 146 bin sipariş aldıklarını söyledi. Musk daha sonra yine Twitter'dan siparişlerin 200 bin adede ulaştığını belirtti.
 
"Geleceğe Dönüş" filminde zaman yolculuğu yapılan DeLorean marka arabaya benzetilen Cybertruck'ın iki camı sahnedeki dayanıklılık testi sırasında kırılmıştı.
 
Sahnede, Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen arabanın ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek için ön sol cama yakın mesafeden bir metal top fırlattı. Cam kırıldı. Bu sırada Holzhausen'in yanında bulunan Musk'ın küfrettiği duyuldu.
 
Holzhausen aynı deneyi sol arka camda da tekrarladı. Bu cam da kırıldı. Musk, "Top içeriye girmedi. Bu olumlu tarafı. Biz denerken cama İngiliz anahtarı attık, mutfak lavabosu attık kırılmadı. Şimdi neden kırıldı bilmiyorum" demişti.
 
'3 saniyede 100 km'ye çıkıyor'
Üç saniyede 100 kilometre hıza ulaşabildiği belirtilen Cybertruck'ın yaklaşık 40 bin dolarlık en ucuz modeli, bir şarjla 402 kilometre gidebiliyor.
 
69 bin 900 dolarlık modelin menzili ise 804 kilometre. 6 kişilik araç 1587 kilogram yük taşıyabiliyor.
 
(BBC Türkçe)

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