CANLI Bakü'de TEKNOFEST rüzgarı... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Bakü'de Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılıyor.

Burada konuşma yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Amerika'dan Bakü'ye gelerek bizleri ve gençlerimizi şereflendiren Aziz Sancar hocamıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar ise, "Ben kanser ile ilgili çalışırken Nobel için yola çıkmadım. Bu hastalığa derman olabilir miyim diye çalıştım. Yaptığınız her işte hep en iyi olmaya çalışın, insanlığa ve memleketinize değer katmaya çalışın. Sevgili gençler, işler yolunda gitmediği zaman inatçı olun hemen pes etmeyin. Gençliğimde çoğu geceyi laboratuvarda geçirdim." diye konuştu.

ALİYEV'İN AÇIKLAMALARI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bugün Azerbaycan'ın bayram günüdür. Bu bayramı iki katına çıkaran aziz kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada bizimle olmasıdır. Türkiye'nin kardeşliğini bugüne kadar hep hissettik, bugün de hissediyoruz. Biz güzel günlerde de kötü günlerde de birbirimizin yanındayız. Biz 2021'de Türkiye ile birlikte dünyaya bir mesaj verdik. Biz bir yerdeyiz, birlikteyiz ve gücümüz günden güne artacak. İkinci Karabağ Zaferi'nde Bayraktar İHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur. Defalarca söylemişimdir, Türkiye'nin gücü bize güç katacaktır ve böyle de olmuştur." dedi.