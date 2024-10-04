CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şakirpaşa Havalimanı'nı etkin bir biçimde kullanmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024 Adana'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarından satır başları;

* Adana'nın, Çukurova'nın çalışkan gençlerini, vizyoner gençlerini, ülkesi ve milleti için hayal kuran vatanperver gençlerini saygıyla selamlıyorum.

* Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin göz kamaştıran ürünleri yok. Burada aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak genç yüreklerimiz, parlak zihinlerimiz var.

* Biz Çukurova Havalimanı'nı açtığımızda birileri algı çalışması yürüttü, siyasi ahlaka sığmayan bir sürü iddiayı gündeme taşıdılar. İddiaların geçerli olmadığı ortaya çıktı.

* Şakirpaşa Havalimanı'nı etkin bir biçimde kullanmaya devam edeceğiz.

* "Şakirpaşa ne olacak?" diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum; Siz birilerine bakıp da asla endişe etmeyin. Şakirpaşa eskisinden daha mühim. Daha hayati görevler icra edecek.