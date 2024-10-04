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Bilim-Teknoloji

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şakirpaşa Havalimanı'nı etkin bir biçimde kullanmaya devam edeceğiz

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024 Adana'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz Çukurova Havalimanı'nı açtığımızda birileri algı çalışması yürüttü, siyasi ahlaka sığmayan bir sürü iddiayı gündeme taşıdılar. İddiaların geçerli olmadığı ortaya çıktı. Şakirpaşa Havalimanı'nı etkin bir biçimde kullanmaya devam edeceğiz' dedi.

4 Ekim 2024 Cuma 16:18 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024 Adana'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarından satır başları;

* Adana'nın, Çukurova'nın çalışkan gençlerini, vizyoner gençlerini, ülkesi ve milleti için hayal kuran vatanperver gençlerini saygıyla selamlıyorum.

* Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin göz kamaştıran ürünleri yok. Burada aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak genç yüreklerimiz, parlak zihinlerimiz var.

* Biz Çukurova Havalimanı'nı açtığımızda birileri algı çalışması yürüttü, siyasi ahlaka sığmayan bir sürü iddiayı gündeme taşıdılar. İddiaların geçerli olmadığı ortaya çıktı.

* Şakirpaşa Havalimanı'nı etkin bir biçimde kullanmaya devam edeceğiz.

* "Şakirpaşa ne olacak?" diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum; Siz birilerine bakıp da asla endişe etmeyin. Şakirpaşa eskisinden daha mühim. Daha hayati görevler icra edecek.

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