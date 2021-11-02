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Bilim-Teknoloji

Çarpıcı deney! Her gün maruz kaldığımız kimyasalların 'cinsiyete' şoke eden etkisi

Günlük hayatta sürekli karşılaştığımız kimyasalların cinsiyet gelişimi ve yönelimi üzerindeki etkisi adeta şoke etti. Endokrin bozucuların etkilerini araştıran Danimarka Teknoloji Üniversitesi'nde uluslararası bir araştırma grubu tarafından yürütülen deneylerde, sıçanların cinsel gelişimi, insanların günlük yaşamlarını çevreleyen kimyasallara maruz kaldıklarında değişti.

star.com.tr2 Kasım 2021 Salı 09:47 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 09:47
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Günümüz dünyasında insanların maruz kaldığı kimyasallar, birçok hastalığın yanı sıra hormon bozukluklarına neden oluyor.

Danimarka Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütülen bazı deneyler sırasında, bu hormon bozukluklarının etkilerine dair çarpıcı veriler elde edildi. Deneyler sırasında hamile sıçanlar, günlük plastik ürünlerde bulunan bisfenoller ve ftalatlar da dahil olmak üzere on üç yaygın kimyasal maddenin bir karışımına maruz bırakıldı. Tek seferde bir madde belirli bir etki göstermezken, zehirli bir kokteyl erkeklerin dişi özelliklerini geliştirmesine neden oldu.

Sıçanların maruz bırakıldığı kimyasallar, günlük yaşamımızda sabunlar, şampuanlar ve saç spreyleri gibi gibi yüzlerce üründe bulunuyor.

CİNSİYET ÇİZGİSİ BULANIKLAŞIYOR

Danimarka Teknoloji Üniversitesi araştırmacısı Sofie Christiansen İsveç ulusal yayın kuruluşu SVT'ye verdiği demeçte, "Bir seferde bir madde verdiğimizde özel bir etki görmedik. Ancak birkaç maddeyi birleştirdiğimizde genç farelerde ciddi hormonal bozukluklar gördük." dedi.

Sonunda, erkek sıçanlar, cinsiyet çizgisini biraz bulanıklaştıran dişi özellikler geliştirdi.

Danimarka araştırması yalnızca farelerin plastikte bulunan günlük kimyasallardan nasıl etkilenebileceğine odaklandı. SVT, şu anda insanların endokrin bozuculardan etkilenip etkilenmediği ve nasıl etkilendiği hakkında kesin sonuçlara varmak için yeterli araştırma olmadığını belirtti.

star.com.tr

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