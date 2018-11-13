CASC yeni TL-4 tanksavar güdümlü mermisini test ettiğini duyurdu

Test sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu bildiren firma, füzenin istenen hedefleri başarıyla imha edebildiğini açıkladı. Koruyucu bir kutu ile korunan füzenin kutusu, 1,2 metre uzunluğunda, 174 milimetre genişlikte ve 178 milimetre yüksekliğinde.

Tandem harp başlığı ile donatılabilen sistem, yumuşak hedeflere karşı parça tesirli harp başlığı ile de donatılabiliyor. Kızılötesi (IR) tarayıcılı ataletsel ölçüm birimi ile hedeflere angaje olabilen füze, 0,5 km ile 6 km mesafedeki hedefleri IR güdüm ile kilitlenerek imha edebiliyor.

Atışa hazır ağırlığı 30 kilogram olan sistem, 30 saniyede atışa hazır hâle getirilebiliyor ve +60 ila -60 derecelik yanal, +10 ila -10 derecelik dikey hareket alanında nişan alınmasına olanak sağlıyor.